4 إصابات بحادث تصادم 7 سيارات بالعجمى.. وإزالة آثار الواقعة

ارتفع عدد المصابين بحادث تصادم بطريق العجمى بالإسكندرية إلى 4 إصابات، بعد استقبال أحد المستشفيات الحالة الرابعة، وتم فتح الطريق بعد إزالة آثار الحادث، وتلقى قسم شرطة العامرية أول بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات بمفارق طريق العجمى المتجه إلى الكيلو 21، ووجود مصابين.

وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات من إدارة المرور رفقة سيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص تصادم 7 سيارات، بينهم سيارة نقل ثقيل بمقطورة محملة بالرمال، وبالمعاينة تبين إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وفتح الطريق لتسهيل الحركة المرورية وإزالة آثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.