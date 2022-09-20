2.5 مليون نملة لكل شخص.. علماء: هناك 20 ألف تريليون نملة على وجه الأرض

كتبت ريم عبد الحميد

على الرغم من تحذير العلماء من التراجع فى عدد أنواع معينة من الحشرات، إلا أن هذا الأمر لا ينطبق على النمل ما يبدو.

وقالت صحيفة واشنطن بوست أن تقدير جديد يشير إلى أن إجمالى عدد النمل الذى يختبئ ويعيش فى الأرض ما يقرب من 20 كوداريليون نملة. هذا العدد الضخم يعادل 20 ألف تريليون، أو 20.000.000.000.000، يكشف عن انتشار النمل المذهل فى كل مكان حتى مع تزايد قلق العلماء من احتمال موت جماعى للحشرات يمكن أن يقلب النظم البيئية.

وفى دراسة نشرت هذا الأسبوع من قبل مجموعة من علماء جامعة هونج كونج الذين حللوا 489 دراسة وخلصوا إلى أن الكتلة الإجمالية للنمل على وجه الأرض تزن حوالى 12 ميجا طن من الكربون الجاف. وبعبارة أخرى: إذا تم انتزاع كل النمل من الأرض ووضع فى مقياس، فسوف يفوق كل الطيور والثدييات البرية مجتمعة، ومقابل كل شخص يوجد 2.5 مليون نملة.

وقال باتريك سكولايس، المؤلف الرئيسى للدراسة والباحث فى جامعة فورتسبرج فى ألمانيا فى مقابلة أن هذا أمر لا يمكن تخيله، فلا يمكننا أن نتخيل 20 كواردريليون نملة فى كومة واحدة على سبيل المثال، أنه لا ينجح.

وأضاف الباحث أن عد كل تلك الحشرات أو على الأقل ما يكفى منها للتوصل إلى تقدير سليم، تضمن جمع البيانات من آلاف الباحثين فى دول مختلفة على مدار قرن.