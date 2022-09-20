15 ميدانا جديدا بشرم الشيخ ضمن الاستعدادات لاستضافة مؤتمر تغير المناخ

جنوب سيناء - ياسر عامر

أجرى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، جولة ميدانية تفقدية تابع خلالها العمل بإنشاء الميادين الجديدة، مؤكدًا أنه جارى العمل فى 15 ميدانا جديدا ضمن الاستعدادات لاستضافة مؤتمر تغير المناخ وتحول شرم الشيخ لمدينة صديقة خضراء ذكية، وضمن مبادرة رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر"، مضيفاً أن العمل بالميادين يشمل مساحات خضراء،وأحواض زهور، وأعمال فنية وتجميل، وأعمال إنارة ليلية، ونافورات مائية، وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال فى نهاية سبتمبر الجارى.

كما تابع المحافظ خلال الجولة أعمال تطوير طريق السلام، مشيراً إلى أن أعمال التطوير تشمل توسعة ورفع كفاءة الطريق، وأعمال تجميل، وميادين، ومساحات خضراء، وأحواض زهور، وإنارة ليلية، بالإضافة لإقامة ممشى سياحى عالمى بطول 6 كم على جانبى الطريق.

يرافقه الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندرانى السكرتير العام والقائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وممثلي الجهاز التنفيذي للمدينة، وممثلي الشركات المنفذة.