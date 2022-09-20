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11مستشفى و 112مركزا طبيا ضمن منظمة التأمين الصحى بأسوان.. 1.6مليون مستفيد

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 12:00 ص
11مستشفى و 112مركزا طبيا ضمن منظمة التأمين الصحى بأسوان.. 1.6مليون مستفيد مستشفيات المنظومة الجديدة
أسوان – عبد الله صلاح

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تواصل محافظة أسوان، الاستعدادات الجارية لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان نهاية العام الحالى من أجل توفير الخدمة الصحية المتكاملة بجودة عالية.

ويستعرض اليوم السابع أبرز 10 معلومات عن المنظومة الجديدة، تعرف عليها:

1.  يستفيد من المنظومة الجديدة أكثر من 1.6 مليون نسمة.

2.  11 مستشفى ضمن المنظومة.

3.   تجهيز 112 مركز طبى ووحدة طب أسرة جاهزة للتشغيل الفعلى.

4.   بلغت نسبة تسجيل المواطنين على مستوى المحافظة لأكثر من 70 % من المستهدف تسجيلهم بالمنظومة.

5.   جارى أعمال التشطيبات النهائية والتجهيز لمستشفيات حورس بإدفو والرمد بأسوان والمسلة للحميات.

6.   إنهاء الأعمال الإنشائية بمستشفيات كوم أمبو ودراو ونصر النوبة.

7.  الإنتهاء من إدخال المرافق العامة لمستشفى حورس بإدفو بتكلفة 24 مليون جنيه من خطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

8.   مستشفى حورس وصلت تكلفتها الإنشائية أكثر من 600 مليون جنيه.

9.   تخدم المستشفى أكثر من نصف مليون نسمة، وتضم 3 مبان بها 170 سرير فى جميع التخصصات والأقسام ، وأيضاً 8 عيادات خارجية و6 غرف عمليات لمختلف الجراحات.

10. تضم المستشفى قسم غسيل كلوى يضم 63 ماكينة غسيل ، بالإضافة إلى 21 حضانة و20 سرير عناية مركزة ، علاوة على المكاتب الإدارية وسكن الأطباء .

اجتماع منطقة أسوان الأزهرية
اجتماع منطقة أسوان الأزهرية

 

تجهيز المراكز الطبية
تجهيز المراكز الطبية

 

مستشفيات المنظومة الجديدة
مستشفيات المنظومة الجديدة

 

مستشفيات
مستشفيات

 

منظومة التأمين الصحى الجديدة
منظومة التأمين الصحى الجديدة

 

 


منظومة التأمين الجديدة

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