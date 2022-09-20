اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 12:15 م
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وكيل وزارة الصحة ببورسعيد يترأس اختبارات المتقدمات لمدارس التمريض.. صور

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 12:01 م
وكيل وزارة الصحة ببورسعيد يترأس اختبارات المتقدمات لمدارس التمريض.. صور الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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ترأس الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، اختبارات كشف الهيئة للمتقدمات لمدارس التمريض التابعة لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد.

 

وأشار وكيل وزارة الصحة، خلال ترأسه الاختبارات، إلى أن اختبارات كشف الهيئة تهدف إلى اختيار أفضل العناصر المتقدمة للقبول بمدارس التمريض التابعة للمديرية، وذلك لما تمثله مهنة التمريض من أهمية بالغة داخل أعضاء الفريق الطبي.

 

شارك فى أعمال اللجنة كل من: دكتورة منى جلال، مدير إدارة التدريب بالمديرية، وحورية محمود، مدير إدارة التمريض، ومديرى مدارس التمريض بمحافظة بورسعيد.

 

 
 
اختبارات التمريض
اختبارات التمريض

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة

جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات

 


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