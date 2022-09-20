وكيل تعليم دمياط الجديد يتابع برنامج تفعيل تنمية الوعى بمتغيرات المناخ

دمياط - فريق المحافظات

تابع علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فعاليات البرنامج التدريبي والذي تم انطلاقه لتفعيل دور مديرى المدارس لتنمية الوعي بالمتغيرات المناخية وتعزيز الممارسات الصحيحة لدى الطلاب في ضوء التنمية المستدامة، وذلك بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية ومها بدوي مدير إدارة التدريب.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بضرورة نشر الوعي الثقافي بإخطار التغيرات المناخية.

وأكد وكيل تعليم دمياط، أن الهدف من التدريب هو بناء قدرات المعلمين والمديرين في تنمية الوعي الطلابي بالتغيرات المناخية لتعزيز ممارستهم البيئية الإيجابية، وفقا لمتطلبات التنمية المستدامة، موجها بضرورة توعية الطلاب بإخطار التغيرات المناخية وآثارها السلبية على البيئة من خلال الأنشطة المختلفة بداية من استغلال الإذاعة المدرسية وتصميم لافتات وتنظيم الندوات والمحاضرات والمعارض.