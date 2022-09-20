وكيل تعليم الغربية يقرر استبعاد مدير مدرسة بكفر الزيات وإحالته للتحقيق

الغربية محمد طارق

تابع، اليوم، ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية عدداً من مدارس إدارات غرب طنطا وبسيون وكفر الزيات، للاطمئنان إلى جاهزية المدارس واستعدادها لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2022 / 2023، والذي من المقرر أن يبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.

في بداية المتابعة توجه وكيل الوزارة إلى إدارة غرب طنطا التعليمية، حيث تفقد مدرسة الشهيد أحمد إبراهيم معتوق الثانوية، ومدرسة الشهيد أحمد شلبى أبو الخير للتعليم الأساسي، وأثنى خلال المتابعة على استعداد المدرستين للعام الدراسي الجديد، ثم توجه إلى مدرسة سعد بن أبي وقاص بكفر العرب، التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية، وتبين إغلاق المدرسة تماماً، وعدم تواجد مدير المدرسة أو أي من العاملين بها، وعلى الفور قرر وكيل الوزارة إحالة مدير المدرسة للشئون القانونية، واستبعاده من منصبه لحين انتهاء التحقيقات.

كما توجه وكيل الوزارة لمتابعة مدارس إدارة بسيون التعليمية، حيث تفقد مدرسة الشهيد عصام محمد الفيشاوى للتعليم الأساسي بالحداد، ومدرسة فريدة هانم السيسي للتعليم الأساسي، واطمأن إلى استعداد المدارس للعام الدراسي الجديد، وانتهاء جميع المدارس من أعمال الصيانة البسيطة بها، وأثنى خلال المتابعة على استعداد المدارس للعام الدراسي الجديد.

وخلال متابعته بجميع المدارس، وجه وكيل الوزارة بضرورة تنفيذ مراسم تحية العلم ورفع العلم عن طريق حرس العلم يومياً، وترديد تحيا جمهورية مصر العربية ثلاث مرات، ثم ترديد النشيد الوطني بمصاحبة الموسيقى، كما وجه أيضاً بضرورة تقديم كلمة في الإذاعة المدرسية عن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، ووجه أيضاً بزراعة شجرة أثناء الطابور كرمز لتفعيل المبادرة بالمدارس، وذلك في أولى أيام العام الدراسي الجديد، ويتم انصراف الطلاب إلى الفصول بصحبة الموسيقى والأغاني الوطنية.

وفي نهاية الجولة، وجه وكيل الوزارة رسالة شكر وتقدير إلى جميع مديري الإدارات التعليمية، ومديري المدارس، والفرق المعاونة على الجهد المبذول في تجهيز المدارس استعداداً للعام الدراسى.