وكيل التعليم الجديد بدمياط يجتمع بمديرى ووكلاء الإدارات التعليمية

دمياط معتز الشربيني

عقد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اليوم الثلاثاء اجتماع موسعا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بحضور عبد العليم جمعة وكيل مديرية التربية والتعليم وصالح القصيفي مدير عام التعليم العام و يحيى توما مدير عام الخدمات التربوية بشأن استعدادات العام الدراسى الجديد.

وخلال الاجتماع تم الترحيب الحضور والتهنئة بالعام الدراسي الجديد، والتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشامله واستعداد جميع المدارس لاستقبال الطلاب وجاهزيتها في جميع المراحل التعليمية، واكد سيادته علي ضرورة متابعة الانتهاء من توصيل المرافق للمدارس التي سوف يتم تشغيلها فى بداية العام الدراسي الجديد، والتأكيد علي لجان المتابعة بالادارات بتكثيف متابعة جاهزية المدارس والتشديد علي اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والتنبيه علي ضرورة ترشيد استهلاك المياة والكهرباء.

كما وجه بتنظيم دورات تدريبية للمعلمين للتعرف علي التغيرات المناخيه وتأثيرها علي البيئية، وكذلك الإهتمام بالمساحات الخضراء والتشجير بالمدارس، والعناية بالنظافة أمام المدارس وعدم شغل الأسوار بالباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات حيال ذلك.

وشدد وكيل تعليم دمياط على حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمي من الطلاب او أولياء الأمور، وضرورة الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية.

كما أكد وكيل الوزارة على تفعيل القرار الوزاري الخاص بمجموعات التقوية للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.