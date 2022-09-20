وكيل أوقاف الأقصر: اعتماد 4 مجالس إقراء جديدة للمرة الثانية فى المديرية

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، إنه قررت الوزارة إعتماد 4 مجالس إقراء جديدة بالمديرية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لنشر العلم النافع فى ربوع مصر.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تلقت المديرية إعتماد من وزارة الأوقاف لعدد 4 مجالس إقراء جديدة بالمديرية، وبذلك بلغ عدد مجالس الإقراء بالمديرية إلى 5 مجالس، موضحاً أنه إنطلقت أولى جلسات مجلس الإقراء الأول بمسجد النور بمدينة طيبة، حيث حاضر فيها فضيلة الدكتور حسن السيد محمد ياسين الأستاذ بكلية البنات الأزهرية بطيبة، وبحضور فضيلة الشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوى رئيس قسم الإرشاد بالمديرية، وقيادات الدعوة بإدارة أوقاف الزينية، وبعض الأئمة ورواد المسجد.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، أنه تشمل مجالس الإقراء الأربعة الجديدة بالأقصر بعد اعتماد الوزارة لها مايلي:- (مسجد هاشم بكورنيش النيل يوم الأحد بقيادة الدكتور السيد محمد حمزة عبد الرحيم – مسجد العتيق بالكيمان يوم الخميس بقيادة الدكتور مصطفى إبراهيم محمود – مسجد عبد المنعم رياض يوم السبت بقيادة الدكتور محمود الأمير يوسف الصادق – مسجد أبو العزايم بالرزيقات قبلى يوم الخميس بقيادة الدكتور أحمد عبد الفراج حسن).