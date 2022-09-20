وفد طلابى من جامعة الأقصر يشارك فى فوج المتميزين بجامعة قناة السويس

الأقصر – أحمد مرعى

شارك وفد من طلاب جامعة الأقصر فى فوج المتميزين بجامعة قناة السويس بالإسماعيلية، تحت شعار (القائد المتميز) خلال الفترة من 16 حتى 20 سبتمبر الجارى، بمشاركة طلاب من 37 جامعة مصرية، وذلك بإشراف ورعاية الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر.

ومن جانبه يقول الدكتور وائل الصغير، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب المركزية بجامعة الأقصر، إن إدارة النشاط الاجتماعى والمعسكرات بقيادة ذكاء صبرى، شاركت بوفد من الجامعة ضم 11 طالباً تم اختيارهم من الطلاب المتميزين الذين شاركوا فى أسابيع إعداد القادة خلال العام الدراسى السابق، وذلك تحت إشراف كل من الدكتورة صفاء علي يوسف من كلية الألسن، ومحمد نوبى أحمد من كلية الآثار.

وأضاف مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب المركزية بجامعة الأقصر أن الملتقى اشتمل على مجموعة من الفعاليات المهمة تنوعت ما بين ندوات تثقيفية ودينية وتنمية بشرية بالإضافة إلى ورش عمل ذاتية حول دور الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد وتطوير الأداء المؤسسي بالدولة، وورشة حول وسطية الخطاب الديني وتحصين الشباب من الأفكار المتطرفة، بالإضافة إلى مجموعة ورش عمل ذاتية حول المشروعات القومية الجديدة.

وفى نفس السياق كرم الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الطالب تيم الله بجامعة الطفل، للفوز برحلة علمية لروسيا، معربا عن سعادته بفوز طالب من جامعة طفل الأقصر، بهذه الجائزة والتى تعتبر فرصة ذهبية لأى طالب، وهنأ الدكتور أيمن قدرى، منسق عام جامعة الطفل بالجامعة، تيم الله، لفوزه بهذه الجائزة التى كانت على مستوى طلاب جامعة الطفل على مستوى الجمهورية وتم اختيار أفضل 10 طلاب فى المسابقة التى أقيمت فى مجال الفيزياء والعلوم النووية، التى مرت بعدة اختبارات ومقابلات شخصية ولغة، تحت رعاية وتمويل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بقيادة الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، ومتابعة وتوجيه الدكتورة جينا الفقى، منسق عام جامعة الطفل.