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وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع السفير الإيطالى تعزيز التعاون المشترك

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 11:12 ص
وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع السفير الإيطالى تعزيز التعاون المشترك الوزير مع السفير الايطالى
كتب عبد الحليم سالم

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استقبل المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام،  ميكيلي كواروني السفير الإيطالي بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.
 
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالسفير الإيطالي مؤكدًا على عمق وقوة العلاقات بين مصر وإيطاليا، والحرص على تنمية وتعزيز مجالات التعاون المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
 
ومن جانبه، قدم السفير الإيطالي التهنئة للوزير بمناسبة توليه مسؤولية وزارة قطاع الأعمال العام، متمنيًا له التوفيق والنجاح، ومعربًا عن اهتمام الجانب الإيطالي بزيادة استثماراته في مصر والتعاون مع الشركات المصرية.
 
وبحث الجانبان، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، كما تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام للشراكة مع الشركات الإيطالية، ومنها مجال الأسمدة وقطاع الغزل والنسيج والفنادق وإنتاج الإطارات وأدوات المائدة.
 
تم التطرق أيضًا إلى مستجدات بعض المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة للوزارة بالتعاون مع شركات إيطالية، منها مشروع تطوير شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" في أسوان، وتوريد بعض الماكينات الحديثة من إيطاليا ضمن مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج.
 
 

مصر

ايطاليا

شركات

قطاع الاعمال العام

السفير الايطالى بالقاهرة

محمود عصمت



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