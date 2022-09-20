وزير تونسى يزور المتحف القومى للحضارة المصرية

كتب محمد أسعد

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، مالك الزاهى، وزير الشئون الاجتماعية بالجمهورية التونسية والوفد المرافق له، حيث كان في استقبالهم فيروز فكرى، نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل والتي قامت بالترحيب بالضيوف، وتعريفهم بالمتحف وأبرز مقتنياته الفريدة، وما يقدمه المتحف من أنشطة وفعاليات لتعظيم دور المتحف كصرح ثقافي وحضاري وتعليمي.

واصطحبت أسماء الهوارى أمين متحف، وزير الشؤون الاجتماعية التونسي والوفد المرافق له في جولة داخل قاعات المتحف المختلفة تضمنت قاعة العرض المركزية والمومياوات الملكية والنسيج المصري حيث قدمت لهم شرحاً تفصيلياً عن أهم المعروضات الأثرية والتراثية التي تحكي تاريخ الحضارة المصرية على مر العصور التاريخية المختلفة وحتى عصرنا الحاضر.

وخلال جولتهم داخل قاعة المومياوات الملكية والاستمتاع عن قرب بمشاهدة ملوك مصر، أعرب السيد الوزير عن شغفه الشديد بالحضارة المصرية، وإعجابه بالمتحف الذي يعد بمثابة المنارة الثقافية الحضارية التنويرية فى الحاضر والمستقبل، وعظمة ما شاهده في المتحف بما يعكس عظمة ملوك مصر القدماء الذين كتبوا تاريخا عظيما يفخر به الأبناء بين الأمم.