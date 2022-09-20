وزير العمل الفلسطينى: مصر تدعم فلسطين فى كافة المجالات

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أكد وزير العمل الفلسطينى نصرى أبو جيش، عمق العلاقات المصرية الفلسطينية، منوها إلى أن مصر تدعم فلسطين في كافة المجالات من بينها الفن، والتعليم المهني، والصحة، وقال "إن مصر هى أم القضية الفلسطينية".



وأضاف أبو جيش - فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات الدورة الـ48 لمؤتمر العمل العربى بالقاهرة، والتى تنظمها منظمة العمل العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى - أن الدورة الحالية من المؤتمر نجحت فى تحقيق أهدافها، خاصة فى وضع آلية لكيفية دمج التحول الرقمى فى خلق فرص عمل لشبابنا العربى، وكيفية تطوير سوق العمل وربطه بالتكنولوجيا.



وأكد أهمية القرارات التى أخذها المؤتمر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأهمية تشكيل لجنة لدعم انضمام فلسطين لمنظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أن هذا بالنسبة لفلسطين يعتبر قرارا مهما جدا، وسوف نعمل مع اللجنة للوصول إلى هدفنا.

من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إن إفلات الاحتلال الإسرائيلي من العقاب يجعله يتمادى في انتهاكاته بحق العمال الفلسطينيين، والشعب الفلسطينى بشكل عام، فضلا عن التوسع فى بناء المستوطنات، واستحداث وسائل قمع جديدة.



وأكد سعد - فى كلمته ضمن أعمال اليوم الثالث من فعاليات الدورة التى تستمر أعمالها حتى 25 سبتمبر الجارى - ضرورة تمتع فلسطين بعضوية كاملة في منظمة العمل الدولية؛ حتى تستطيع محاكمة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه، وأشار إلى "أننا نعمل وبكل جهد من أجل بناء مؤسسات دولتنا، وماضون في تغيير قوانين العمل، وإيجاد قوانين عادلة تحمي حقوق العمال وحقوق شعبنا الفلسطينى"، مقدما الشكر للدول العربية على دعمها المستمر للقضية الفلسطينية.