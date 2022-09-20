اليوم السابع
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وزير الزراعة يكرم اليوم أفضل مزارعى القمح فى الجمهورية

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 05:00 ص
وزير الزراعة يكرم اليوم أفضل مزارعى القمح فى الجمهورية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت ــ أسماء نصار

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يكرم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الثلاثاء، أفضل مزارعى القمح الذين حصلوا على أعلى إنتاجية  في 9 محافظات بالجمهورية في الموسم الزراعى الماضى.

وتتضمن الأسماء أحمد عبد الحافظ محمود عفيفى من محافظة الشرقية وحصل على 29 إردبا للفدان صنف" سدس 14" وأحمد شحاتة محمود عبد المجيد من البحيرة وحصل على 27 إردبا للفدان "صنف مصر 3" وراضى شفيق محمود الشناوى من الدقهلية وحصل على إنتاجية 25 إردبا من الفدان "صنف مصر 3" و صبحى إبراهيم غنيمى بسيونى من المنوفية وحصل على 30 إردبا للفدان لصنف مصر 3 ،  ومحمد إبراهيم خلف من النوبارية وحصل على 25 إردبا للفدان من صنف سدسد 14 .

كما سيتم تكريم أحمد محمد أبو صبرة من محافظة الغربية الذى حصل على انتاجية 26 إردبا للفدان من صنف مصر 3، وعبد ربه فتحى مرعى حسين من الوادى الجديد وحصل على إنتاجية 25 إردبا للفدان، وماهر صموئيل روفائيل مقار من محافظة أسيوط وحصل على 30 إردبا للفدان صنف مصر 3 وأحمد صبحى عبد النعيم محمد من المنيا وحصل على 30 إردبا للفدان صنف بنى سويف 5 ، وأحمد السيد محمد ضيف الله من سوهاج وحصل على 30 إردبا للفدان صنف بنى سويف 5 .

 

 

 


وزير الزراعة

القمح

مزارعى القمح

الزراعة



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