وزير الزراعة يكرم أفضل مزارعى القمح فى الموسم المنتهى

كتبت أسماء نصار

كرم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أبطال الإنتاج الزراعى "أفضل مزارعي القمح" الذين حصول على أعلى إنتاجية فى الموسم المنتهى فى 9 محافظات من محافظات الجمهورية.

وتتضمن الأسماء التى تم تكريمها أحمد عبد الحافظ محمود عفيفى من محافظة الشرقية وحصل على 29 إردبا للفدان صنف" سدس 14" وأحمد شحاتة محمود عبد المجيد من البحيرة وحصل على 27 إردبا للفدان "صنف مصر 3" وراضى شفيق محمود الشناوى من الدقهلية وحصل على إنتاجية 25 إردبا من الفدان "صنف مصر 3" وصبحى إبراهيم غنيمى بسيونى من المنوفية وحصل على 30 إردبا للفدان لصنف مصر 3، ومحمد إبراهيم خلف من النوبارية وحصل على 25 إردبا للفدان من صنف سدسد 14.

كما سيتم تكريم أحمد محمد أبو صبرة من محافظة الغربية الذى حصل على إنتاجية 26 إردبا للفدان من صنف مصر 3، وعبد ربه فتحى مرعى حسين من الوادى الجديد وحصل على إنتاجية 25 إردبا للفدان، وماهر صموئيل روفائيل مقار من محافظة أسيوط وحصل على 30 إردبا للفدان صنف مصر 3 وأحمد صبحى عبد النعيم محمد من المنيا وحصل على 30 إردبا للفدان صنف بنى سويف 5، وأحمد السيد محمد ضيف الله من سوهاج وحصل على 30 إردبا للفدان صنف بنى سويف 5.