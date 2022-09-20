وزير الدولة للإنتاج الحربى يستقبل وفد شركة "مكسام" الإسبانية لبحث التعاون

كتب زكى القاضى

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، خوان كارلوس المدير العام لشركة مكسام "MAXAM" الإسبانية والوفد المرافق له، جاء ذلك بديوان عام الوزارة.

فى بداية اللقاء رحب الوزير محمد صلاح، بوفد الشركة، مؤكدًا على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الإسبانية فى مختلف المجالات بما يحقق الشراكة الاستراتيجية التى تعود بالنفع على كلا الجانبين، موضحًا أنه تم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المقترحة بين "الإنتاج الحربي" من خلال شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربى ) وشركة "مكسام" الإسبانية لدراسة إنشاء شركة متخصصة فى مجال إنتاج المفرقعات المستحلبة والصناعية المستخدمة فى مناجم الثروة المعدنية ومحاجر الأسمنت، وأضاف أن ما تمتلكه الشركة (مصنع 18 الحربي) من إمكانيات متميزة وما تمتلكه "ماكسام" من خبرات عالية تمهد الطريق لتعاون ثنائى مثمر يحقق المصلحة المشتركة للطرفين ويساهم فى إقتحام سوق التعدين خلال الفترة القادمة وتنفيذ مختلف أنشطة التفجير الخاصة بها لصالح الشركات العاملة فى هذا المجال.

وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربى على أن سياسة العمل بالوزارة تهدف إلى الإنفتاح على الأسواق العالمية للتعاون مع كافة الشركات الكبرى المتخصصة فى كافة المجالات الصناعية ومن ثم نقل وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة داخل الشركات والوحدات التابعة، ولفت إلى اهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية لزيادة أنشطتها فى مصر من خلال عقد إتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول وإصدار القوانين واللوائح المشجعة على الاستثمار إضافةً إلى إقامة المناطق الحرة واللوجستية والاقتصادية وتطوير البنية التحتية.

ومن جانبه قام خوان كارلوس المدير العام لشركة "ماكسام" بإجراء عرض تقديمى عن الشركة الإسبانية مشيرًا إلى أن جذورها تعود فى الأصل إلى عام 1872 كواحدة من أوائل الشركات التى أسسها المخترع ألفريد نوبل بإسبانيا من خلال "شركة الديناميت الإسبانية" لتقديم حلول التعدين والأعمال المدنية، وتقوم "ماكسام" بتصنيع مجموعة متكاملة من منتجات المفرقعات بأنواعها لمختلف الأغراض وعلى رأسها التعدين والأعمال المتعلقة بالمحاجر، وتدير "ماكسام" حوالى (60) منشأة صناعية فى أكثر من (45) دولة، مضيفًا أن الشركة عملت سابقًا فى تنفيذ مشروعات هامة بمصر.

وأثنى مدير عام الشركة على ما تشهده الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من تطور وتنمية فى كافة المجالات كما أثنى على الاستقرار الذى تشهده حاليًا نتيجة للجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية وإجراءات الإصلاح الاقتصادى لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيدًا بالقدرات والخبرات المتوفرة بشركات الإنتاج الحربى وكذا الدور البارز الذى تقوم به الوزارة لدعم خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وأوضح أن "ماكسام" تسعى إلى تحقيق شراكة استراتيجية مع "الإنتاج الحربي" من خلال نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوطين الصناعة والاستثمار بالتعاون مع الشركة (مصنع 18 الحربي) للتعاون فى مجال تطوير منتجاتها من المفرقعات المستحلبة والصب والديناميت.