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وزير الخارجية يشارك بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 04:02 م
وزير الخارجية يشارك بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وزير الخارجية سامح شكرى
كتب: أحمد جمعة

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يشارك وزير الخارجية سامح شكرى، الثلاثاء، فى الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، وذلك بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر "تويتر".

فيما حذر أنطونيو جوتيرش أمين عام الأمم المتحدة، من منصات وسائل التواصل الاجتماعى القائمة على الغضب والسلبية، مؤكدا أنها تسبب أضرارا لا توصف للمجتمعات.

وعن أزمة التغير المناخى، ناشد جوتيريس خلال افتتاح الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، جميع القادة المشاركون فى مؤتمر الأطراف "كوب 27" والذى سينعقد فى مصر بالعمل على تحقيق أهداف اتفاقية باريس، موجها حديثه للقادة قائلا: "ارفعوا سقف طموحاتكم المناخية وأنصتوا لنداء شعوبكم من أجل التغيير، واستكملوا فى الحلول المؤدية للنمو الاقتصادى المستدام".

دعا أمين عام الأمم المتحدة، إلى مساعدة البلدان النامية على التكيف مع صدمات التغيرات المناخية.


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