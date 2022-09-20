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وزير الخارجية بصحبة نظيره السعودي من الأمم المتحدة: علاقة مصر والسعودية راسخة

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 06:03 م
وزير الخارجية بصحبة نظيره السعودي من الأمم المتحدة: علاقة مصر والسعودية راسخة وزير الخارجية ونظيره السعودي
كتب عبد الوهاب الجندى

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بحث وزير الخارجية سامح شكري، العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية، خلال حديث ودي جمعه مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في أروقة الأمم المتحدة.

كتب ذلك المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية على موقع تويتر، وأضاف: "مصر والسعودية علاقات تاريخية راسخة وتعاون ممتد لتحقيق مصالح الشعبين الشقيقين ودعم العمل العربي المشترك".

ويواصل وزير الخارجية سامح شكري لقاءته على هامش انعقاد الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شارك الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في الحدث الجانبي رفيع المستوى لمجموعة الـ 77 المنعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك حول الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، والذي ترأسه وزير خارجية باكستان بوصف بلاده الرئيس الحالي للمجموعة.

شكري وبن فرحان
شكري وبن فرحان

 


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