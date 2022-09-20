اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الخارجية الإماراتي: التحديات الراهنة تتطلب تعزيز العمل الدولي الجماعي

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 03:52 م
وزير الخارجية الإماراتي: التحديات الراهنة تتطلب تعزيز العمل الدولي الجماعي وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد
أ ش أ

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أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن التحديات التي تواجه العالم أجمع اليوم تعكس أهمية تعزيز العمل الدولي الجماعي من أجل إيجاد الحلول اللازمة لها والسعي نحو تحقيق التنمية والازدهار المستدام في المجتمعات.
 
وبحث وزير الخارجية الإماراتي، خلال لقائه، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية كومفورت ايرو، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، سبل تعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات ومجموعة الأزمات الدولية، إضافة إلى الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية، وعددا من الملفات المرتبطة بجدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
 
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم كافة الجهود العالمية المبذولة لتعزيز السلم والأمن الدوليين وتلبية تطلعات وآمال الشعوب إلى مستقبل مزدهر.
 
من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة الأزمات الدولية"، بمبادرات دولة الإمارات الإنسانية البارزة في العالم وحرصها على دعم جهود المجتمع الدولي لصون السلم والأمن الدوليين.

الإمارات

عبد الله بن زايد

دولة الإمارات

كومفورت ايرو



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