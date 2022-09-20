اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 01:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير التعليم يصدر قرارًا بشأن امتحانات أبناء المصريين بالخارج.. التفاصيل

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 11:27 ص
وزير التعليم يصدر قرارًا بشأن امتحانات أبناء المصريين بالخارج.. التفاصيل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا بتعديل أحكام القرار الوزارى رقم (136) لسنة 2013 بشأن تنظيم امتحانات أبنائنا في الخارج، والمعدلة بالمادة الأولى من القرار الوزاري رقم (461) لسنة 2015.
 
ويتضمن القرار بأن: تعقد امتحانات (أبنائنا المصريين في الخارج) إلكترونيًا تحت إشراف سفارات جمهورية مصر العربية، بجميع دول العالم، طبقًا لأحكام قانون التعليم، وتعديلاته، وكافة اللوائح والقرارات الوزارية المنظمـة لهذا الشأن، ولا يجوز عقد هذه الامتحانات في أية دولة ليس لمصر تمثيل دبلوماسي بها، وتُعقد هذه الامتحانات على نظام الفصلين الدراسيين، اعتبارًا من العام الدراسي 2022-2023، ويعفي الطلاب المتقدمون لهذه الامتحانات من درجات أعمال السنة، والأنشطة التربوية المنصوص عليها بالقرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن. 
 
كما تضمن القرار أن يتم العمل به اعتبارًا من العام الدراسي 2022-2023، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.
 
 

التربية والتعليم

قرار امتحانات أبناؤنا فى الخارج

عقد امتحان أبناء المصرين بالخارج

اخبار مصر

اخبار التعليم

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة