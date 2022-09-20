وزيرة خارجية ألمانيا: هناك حاجة لجهود الأمم المتحدة الآن أكثر من أى وقت مضى

كتبت: هناء أبو العز

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: "نحن نقف مع أوكرانيا وسنواصل دعمها بكل ما تحتاجه لإنهاء الحرب والمعاناة التى لا حد لها لشعب أوكرانيا، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة، بدولها الأعضاء البالغ عددها 193، هى المكان المناسب لإقامة تحالفات لحل المشاكل المشتركة، وإنه فى هذه الأيام هناك حاجة إلى جهود منظمة الأمم المتحدة أكثر من أى وقت مضى، مشيرة إلى ضرورة الاستماع إلى بعضنا البعض باحترام وتفهم، فنحن متحدون فى الإيمان بالقيم الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، مثل نبذ العنف والمساواة بين جميع الدول والتعاون الدولى، كما أن وجود المنظمة الأممية ضرورى لضمان إيجاد حلول مشتركة للمشكلات العالمية فلا يوجد بلد يرغب فى العيش مهددا فى خوف من هجوم جار أقوى".

وأضافت بيربوك، فى بيان قبيل توجهها إلى نيويورك للمشاركة فى أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه سيتم التركيز أيضا على وضع محطات الطاقة النووية الأوكرانية، وسيتم التركيز فى المناقشات خلال الأسبوع القادم على قضايا واهتمامات شركاءنا فى أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والعالم العربى، وكذلك التحدث إلى أكثر المتضررين من تغير المناخ وأزمة الغذاء، لأننا نتحمل المسؤولية ليس فقط تجاه أوروبا، ولكن تجاه العالم كله.

من جهة أخرى، على الرغم من عمليات التسليم الروسية المتوقفة عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، فقد وصلت منشآت تخزين الغاز الألمانية إلى مستوى ملء 90 %.وطبقا لتقرير ورد على قناة التليفزيون الألمانى الأولى "ايه ار ديه" فتعد صهاريج التخزين الكاملة عنصرا مهما فى تجاوز الشتاء دون الحاجة إلى قطع الغاز.

وعلى الرغم من توقف شحنات الغاز من روسيا فى أغسطس، فإن منشآت تخزين الغاز الألمانية ممتلئة الآن بنسبة تزيد عن 90 فى المئة.

ووفقا لتصريحات وزير الاقتصاد الفيدرالى، روبرت هابيك، أمس الاثنين، فإن ألمانيا لديها فرصة لتجاوز فصل الشتاء على الرغم من نقص إمدادات الغاز الروسى، لكن هذا يعنى أيضا أن صهاريج التخزين ستكون فارغة مرة أخرى فى نهاية فصل الشتاء.