وزيرة الهجرة تستقبل وفد نادى روتارى لتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدنى

استقبلت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفدًا من أعضاء نادى الروتارى فى مصر، ضم كلًا من: النائبة نهى الشريف عضو مجلس الشيوخ المصرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، والمهندس عماد عبد الوهاب، محافظ المنطقة الروتارية (مصر)، والدكتور شريف حلمى أديب، رئيس اللجنة القانونية للمنطقة الروتارية (مصر)، والسيد أمير وديد رئيس نادى هليوبوليس النزهة، والدكتور مايكل نصيف مساعد محافظ المنطقة الروتارية، فى إطار تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدنى والعمل الأهلي.

من ناحيتها، استعرضت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددًا من الملفات التى تعمل عليها الوزارة، ومن بينها المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة"، ودور المصريين بالخارج فى دعم المناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشادت وزيرة الهجرة بتعاون المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى فى احتواء المصريين العائدين من الخارج، مشيرة إلى دور المركز المصرى الألمانى، الذراع التنفيذى للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" والتى أطلقها السيد الرئيس فى ختام منتدى شباب العالم 2019، حيث أوضحت السفيرة سها جندى ما يقوم به المركز من تدريب وتوعية وإرشاد مهنى للراغبين فى الهجرة الآمنة، وكذلك توفير فرص بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وذلك فى العديد من المجالات الهندسية والحرفية والفنية.

وأكدت وزيرة الهجرة أن مصر تشهد طفرة حقيقية فى العديد من المجالات، مشيرة إلى إمكانية التعريف بتلك المنجزات فى فروع أندية الروتارى حول العالم، والتعريف بما تمتاز به مصر من بيئة جيدة للاستثمار، مع توفير بيئة تشريعية ومناخ تسويقى جيد، فى ظل عدد كبير من السكان، يمثل ميزة تنافسية فى الوقت الراهن.

وأكدت السفيرة سها جندى أنه يتم تقديم محفزات كثيرة للمصريين بالخارج، لتشجيعهم على الاستثمار فى مصر، مشيرة إلى أن هناك العديد من المشروعات الاستثمارية فى مصر، تتصدر اهتمامات المصريين بالخارج فى المرحلة الراهنة، فى ظل ما تشهده مصر من طفرة فى البنية التحتية وإطلاق عدد من مدن الجيل الرابع والتوسع فى الاستثمارات فى العاصمة الإدارية الجديدة لاجتذاب الاستثمارات المصرية والأجنبية.

من ناحيته، أشاد الدكتور عماد عبد الوهاب، محافظ المنطقة الروتارية، بما تقوم به وزارة الهجرة من تعاون بناء مع وزارات ومؤسسات الدولة لتنمية المناطق المصدرة للهجرة غير الشرعية، والاهتمام بإشراك المصريين بالخارج فى جهود التنمية وتقديم الخدمات الطبية، بجانب الإسهام فى المشروعات القومية.

وتابع عبد الوهاب أن أندية الروتارى تنتشر فى معظم دول العالم، ومن بينها مصر، حيث يوجد 125 نادى روتارى، تضم نحو 4500 عضو، موضحًا أن أندية الروتارى تحرص على التعاون مع مؤسسات الدولة، فى إطار تحقيق أهداف استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف أن أندية الروتارى حريصة على دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيرًا إلى القيام بإنشاء عدد من الملاعب والأندية بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، معربًا عن استعداده للتعاون بشكل أوسع مع وزارة الهجرة لتنفيذ تدريبات وتوفير فرص للهجرة الآمنة وتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل.