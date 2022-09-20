وزيرا خارجية أذربيجان وأرمينيا يجتمعان فى نيويورك

أ.ش.أ

التقى وزير الخارجية الأذري جيهون بيراموف مع نظيره الأرميني أرارات ميرزويان في نيويورك على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت وزارة الخارجية الأذرية في بيان لها أن الاجتماع بين الوزيرين جاء بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وفقا لما ذكرته صحيفة "أذرنيوز" الأذرية اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني.

وأشار بيراموف خلال الاجتماع إلى موقف أذربيجان بشأن ضمان السلام في المنطقة في فترة ما بعد الصراع والخطوات اللازمة في هذا الشأن.

وأكد بيراموف أن أذربيجان لا ترغب في زعزعة استقرار الوضع في المنطقة، مشددًا على استعداد بلاده لإجراء مفاوضات عاجلة مع أرمينيا من أجل ضمان سلام دائم وفقا للبيانات الثلاثية ونتائج الاجتماع في بروكسل.