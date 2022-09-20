وزارة الصحة السودانية تعلن تسجيل 5 حالات جديدة بفيروس جدرى القرود

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 5 حالات جديدة بفيروس جدري القرود، وفي أول أغسطس الماضي، قالت وكالة الأنباء السودانية، إن وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل أول حالة مؤكدة بجدري القرود بالسودان بولاية غرب دارفور لطالب يبلغ من العمر 16عاما، والتي تم تأكيدها بالمعمل القومي للصحة العامة استاك، ولا وجود لحالات أخرى.

من ناحية أخرى، قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم برئاسة الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم رابح أحمد حامد، تنفيذ حملتين الأولى لمكافحة البعوض والذباب ونواقل الامراض والثانية للتطعيم ضد وباء كورونا.

وقال دكتور بشرى حامد الرئيس المناوب للجنة وجود فهم خاطئ لمعدل انخفاض الإصابة بكورونا حيث أن الانخفاض تحقق في الدول التي وصلت فيها نسبة التطعيم 70% لذلك رفعت القيود في حين أن السودان لم تتجاوز فيه نسبة ال 15% لذلك تقرر زيادة نسبة التطعيم حتى تزيد الحالات مرة أخرى وقدمت للاجتماع تقارير عن الوضع الصحي وصحة البيئة والنظافة وأنشطة سلامة الأغذية بالأسواق مع الارتفاع في الحالات المرضية خاصة الملاريا بكل المحليات عدا أمدرمان مع وجود كثافة عالية في الباعوض وأشار التقرير للجهود المبذولة لاحتواء أمراض الخريف ومكافحة الطور اليرقي والطور الطائر ومكافحة الامراض التي تنتقل عن طريق الذباب وناشدت المواطنين بتجفيف المياه داخل المنازل لمنع توالد البعوض واكد الاجتماع أهمية توفير ميزانيات إضافية لصحة البيئة وبعض معينات العمل وسد النقص في المتحركات والعمالة بالإضافة لتوفير الدعم من الحكومة ووزارة الصحة الاتحادية حتى يتم تجاوز المرحلة الحرجة.