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وزارة الإعلام الكويتية: 80 إعلاميا من خارج الكويت لمتابعة انتخابات مجلس الأمة

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 07:18 م
وزارة الإعلام الكويتية: 80 إعلاميا من خارج الكويت لمتابعة انتخابات مجلس الأمة محمد بن ناجى وكيل وزارة الإعلام الكويتية بالتكليف
كتب عبد الوهاب الجندى

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تسير الاستعدادات في وزارة الإعلام الكويتية على قدم وساق منذ بدء السباق الانتخابي لمجلس الأمة (2022) لمتابعة ونقل العرس الديمقراطي عبر منصات وزارة الإعلام الإلكترونية والتطبيقات الرقمية التي تواكب الحدث المحلى لحظة بلحظة.

وتستضيف وزارة الإعلام الكويتية ( 80) إعلاميا من خارج الكويت في المركز الإعلامي.

وقال وكيل وزارة الإعلام بالتكليف محمد بن ناجي إن «الوزارة جهزت مركزا إعلاميا سيكون متاحا لجميع الإعلاميين لمتابعة تفاصيل الحدث الانتخابى من أجهزة ومعدات وورش عمل خاصة بالانتخابات يقدمها المختصون.

وأكد بن ناجي أنه سيتم افتتاح المركز الإعلامي يوم 27/ 9 لتسهيل عمل الإعلاميين، لافتا إلى أن التجهيزات تشمل جميع القطاعات في وزارة الإعلام لضمان نجاح العرس الديمقراطي عبر القنوات التليفزيونية والإذاعية والمنصات الإلكترونية التابعة لوزارة الإعلام.

 

 


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