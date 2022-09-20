واردات خام الذهب ترتفع فى يونيو وتسجل 9 ملايين دولار

كتب: مدحت عادل

شهدت واردات مصر من أشكال الذهب الخام "غير نقدي" ارتفاعا طفيفا في شهر يونيو الماضي، حيث سجلت إجمالي وارداتها نحو 9 ملايين و115 ألف دولار، مرتفعة من 5 ملايين و563 ألف دولار في شهر يونيو عام 2021، بزيادة بلغت 3 ملايين و552 ألف دولار.

وقالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واردات مصر من أشكال الذهب الخام تعتبر ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الوسيطة والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو ملياري و467 مليون دولار في شهر يونيو الماضي، مقابل نحو ملياري و795 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 327 مليون و535 ألف دولار.

وتشهد واردات أشكال خام الذهب تباين ملحوظ منذ بداية العام الجاري، حيث تراجعت في شهر مايو الماضي وسجلت نحو 4 ملايين و203 ألف دولار، مقابل 29 مليون و3 آلاف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 24 مليون و800 ألف دولار، كما شهدت في شهر ابريل الماضي تراجع وسجل نحو 14 مليون و825 ألف دولار، متراجعة من 80 مليون و551 ألف دولار في شهر ابريل عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 65 مليون و726 ألف دولار.