نيابة الجيزة تقرر حبس عاطل 4 أيام انتحل صفة موظف للهروب من أحكام قضائية

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل صادر ضده أحكام قضائية 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وعدد من الطلقات داخل شقة بمنطقة الهرم.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه، وكشفت التحقيقات أن المتهم انتحال صفة موظف، للهروب من أحكام قضائية صادرة ضده.

ووردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد حيازة عاطل صادر ضده أحكام قضائية، لأسلحة نارية بدون ترخيص في منطقة الهرم.

وتم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه بسرعة ضبط المتهم، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته أسلحة نارية بدون ترخيص وعدد من الطلقات، وتبين انتحاله صفة موظف، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق.