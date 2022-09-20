نقيب الأطباء يلتقى أمين عام الزمالة المصرية لبحث مشكلات الأطباء

كتبت آية دعبس

التقى اليوم الثلاثاء وفد نقابة الأطباء برئاسة الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء ، والدكتور إبراهيم الزيات، والدكتور أحمد السيد عضوا مجلس نقابة الأطباء، مع الدكتور حسام حسني أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية لبحث عدة موضوعات أثارها أطباء الزمالة، وخلص الاجتماع إلى تأكيد الدكتور حسام حسني على حركة زمالة للأطباء دفعة 2019 تكليف مركزي ومناطق نائية وتم فتح التسجيل بها وأن التخصصات سيتم إعلانها شهر أكتوبر المقبل.

وأضافت النقابة، فى بيان: وعن حركة الزمالة للدفعات السابقة لهذه الدفعة سيتم الإعلان عنها شهر نوفمبر القادم، وتعديلات الزمالة في شهر يناير المقبل، وعن مستحقات متدربي الزمالة المصرية الذين دفعوا رسوم أعلى قبل تخفيضها و يستحق المتدرب منهم استرداد خمسة آلاف جنيه، قال الدكتور حسام حسني أن تم الانتهاء من جميع الموافقات ومنتظر موافقة رئيس الوزراء على الصرف المالي حيث أن القرار المالي صادر من رئيس الوزراء، وأشار إلى أن مستحقات المدربين المتأخرة فقد تم صرف استحقاقها حتى فبراير 2022.