نقابة الأطباء: لائحة موحدة لتسجيل المنشآت الطبية الخاصة.. 1000 جنيه للعيادة

كتبت آية دعبس

قالت نقابة أطباء مصر ، إنه نظرًا لما رصدته وما ورد إليها من شكاوى أطباء ببعض المحافظات من وجود وسطاء سواء شركات أو أفراد بإستغلالهم في الحصول على مبالغ مالية ضخمة لإنهاء إجراءات تسجيل وترخيص المنشأت الطبية الخاصة بنقابة الأطباء ووزارة الصحة، وما تم ملاحظته من اختلاف المصاريف الإدارية وارتفاع مبالغها ببعض المحافظات، قام الدكتور عماد سمير مقرر لجنة المنشآت والدكتور أحمد علي مقرر اللجنة القانونية بإعداد لائحة تنظيمية موحدة لتسجيل المنشآت الطبية الخاصة بالنقابة العامة للأطباء تضع حلولًا لهذه المشكلات وغيرها وتنسق العمل في النقابة العامة والنقابات الفرعية في تسجيل المنشآة.

وأضافت فى بيان: وتم عرض اللائحة للمناقشة في مؤتمر النقابات الفرعية للأطباء المنعقد 1 و 2 سبتمبر الجاري وعرضها على مجالس النقابات الفرعية لإبداء الرأي خلال اسبوعين، وقد اعترضت 6 محافظات على توحيد المصاريف الإدارية، وعليه تم صدور اللائحة للعمل بها بدءً من السبت ٢24 سبتمبر الجاري.

قال الدكتور عماد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر لجنة المنشآت أن هذه اللائحة تم إعدادهًا تيسيرًا على الأطباء ولمنع أي تجاوز في تقدير مبالغ مالية حيث تلاحظ شكوى الأطباء من بعض المحافظات عن دفع مبالغ مالية لأشخاص لا علاقة للنقابة العامة أو النقابات الفرعية بهم، وأضاف سمير أن تقدير المصاريف الإدارية الموحدة راعت ظروف الأطباء وكذلك أعباء تقديم الخدمة بالنقابة العامة والنقابات الفرعية، مشيرًا إلى مثال العيادة الطبية الخاصة التي تقدر جميع الرسوم والمصاريف الإدارية للحصول على شهادة التسجيل مبلغ 1000 جنيه تحصل النقابة الفرعية للأطباء منها على أكثر من 500 جنيه، وحددت اللائحة الرسوم والمصاريف الإدارية لعدد 14 خدمة بالمنشات الطبية بالنقابة على أن تستكمل باقي الخدمات خلال شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف سمير،: أن اللائحة التنظيمية الجديدة تحافظ على حقوق المدير الفني والأطباء للمنشآة الطبية الخاصة،حيث أنه عند تغيير المدير الفني اشترطت اللائحة تقديم ما يفيد حصول المدير الفني السابق على جميع مستحقاته من المنشآة.

من ناحيته أشار الدكتور أحمد علي عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة القانونية، أن اللائحة وضعت حد أقصى لحصول الطبيب على شهادة تسجيل المنشآة الطبية مدة 15 يوما من وقت استيفاء مستندات واشتراطات تسجيل المنشآة، على أن يكون الحد الأقصى المتاح للطبيب لإستكمال اشتراطات التسجيل ثلاثة أشهر، وأضاف أنه خلال اسبوعين ستبدء خدمة تقديم طلبات التسجيل وتقديم المستندات اليكترونيًا عبر موقع نقابة الأطباء، وستبدء هذه الخدمة أوائل أكتوبر المقبل بالعيادة الطبية الخاصة لتستكمل باقي خدمات المنشأت والخدمات المختلفة للنقابة تباعًا، مشيرًا إلى أن الطبيب من خلال هذه الخدمة لن يضطر للحضور لمقر النقابة سوى للحصول على شهادة تسجيل المنشآة.