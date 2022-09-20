نقابة الأطباء تحتفل باليوم العالمى لتنظيم الأسرة بحضور وزير الصحة الإثنين المقبل

كتبت آية دعبس

تنظم نقابة أطباء مصر الاثنين القادم 26 سبتمبر بمقر دار الحكمة، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لتنظيم الأسرة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر.

ودعا الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، للحضور نقباء ومجالس النقابات الفرعية للأطباء، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، والدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والتقويم لقطاع السكان وتنظيم الأسرة، وبعض أعضاء مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بتنظيم الأسرة.

قال الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء أن هذا العام هو السادس عشر الذي يحتفل به العالم باليوم العالمي لتنظيم الأسرة والذي بدء عام 2007 من قبل عشر منظمات دولية لتنظيم الأسرة وكان الهدف زيادة الوعي حول وسائل منع الحمل وتمكين الأزواج من اتخاذ قرار مستنير بشأن تكوين أسرة، وأضاف: أن تنظيم نقابة الأطباء احتفالية هذا العام بمصر بحضور الجهات المعنية الحكومية والمجتمعية يعكس دور نقابة الأطباء ومشاركتها في السياسات الصحية والقضايا المجتمعية.

وأعلن عن عقد ثلاث ورش عمل على هامش الإحتفالية لتدريب الأطباء على تركيب كبسولة تحت الجلد ووسائل منع الحمل الأخرى وكذلك كيفية تقديم المشورة قبل اختيار الوسيلة المناسبة.