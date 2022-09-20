نصائح تساعد فى الحفاظ على صحة رئتيك.. تعرف عليها

كتبت إيناس البنا

مثل أى عضو آخر فى الجسم، من المهم أن تعتنى بجسمك والرئتين، وإذا كانت رئتيك غير صحية، فلن تتمكن من امتصاص الأكسجين وضخه إلى أعضاء أخرى من الجسم، لذلك، من المهم أن تكون رئتيك بصحة جيدة وإلا فلن تتمكن من الأداء بالمستوى الأمثل، إذا لم تعمل الرئتان بشكل صحيح، فسيؤدى ذلك إلى سوء الحالة الصحية.

إليك بعض النصائح وفقا لموقع "healthline"، للحفاظ على صحة رئتيك:

تجنب التدخين:



هذا من أسوأ الأشياء التى يمكن أن تفعلها لرئتيك، يتسبب الدخان فى تضييق المسالك الهوائية مما قد يؤدى إلى مشاكل فى التنفس، أيضًا، قد يؤدى التدخين إلى تلف أنسجة رئتيك مما قد يؤدى فى النهاية إلى الإصابة بالسرطان.

تمرن بانتظام:

هذا أحد أفضل الأشياء التي يمكن للمرء القيام بها من أجل صحته، تساعد ممارسة الرياضة يوميًا في الحفاظ على رئتيك عن طريق ضخ المزيد من الأكسجين أثناء ممارسة الرياضة.

ممارسة تمرين التنفس:

عند ممارسة تمارين التنفس، فأنت تتنفس بعمق أيضًا مما يساعد على تحسين قدرة رئتيك والحفاظ على رئتيك نظيفتين.

تجنب الالتهابات:

عندما تصاب بالعدوى، يمكن أن تصاب رئتيك بالعدوى وقد يؤدي ذلك إلى ضعف العضو. لذلك، تجنب الإصابة بالعدوى وحتى إذا فعلت ذلك ، فتأكد من استشارة الطبيب على الفور.

تلوث الهواء:

هذا سبب آخر قد يجعل رئتيك ضعيفة، قد يصعُب عليك أيضًا التنفس، لذلك ، إذا كان مستوى التلوث مرتفعًا ، فارتد أقنعة الوجه وحاول أيضًا استخدام أجهزة تنقية الهواء.