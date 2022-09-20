اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 02:46 م
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نائب محافظ الجيزة يتفقد طريق طراد النيل تمهيدا لتطويره

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 01:59 م
نائب محافظ الجيزة يتفقد طريق طراد النيل تمهيدا لتطويره تفقد نائب محافظ الجيزة طريق طراد النيل
كتبت - مرام محمد

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تفقد إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، طريق طراد النيل بنطاق مركز أوسيم؛ تمهيدا لبدء أعمال تطوير ورصف الطريق بداية من منطقة المعصرة حتى مدخل مركز منشأة القناطر بطول 2.5 كم، لاستيعاب الحركة المرورية المتوقعة بذلك القطاع.
 
ووجه نائب المحافظ بتذليل كافه العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير، مشددا الإلتزام بخط التنظيم ونقل المرافق المتعارضة بالتنسيق َمع شركات المرافق، وذلك لبدء أعمال تطوير ورصف الطريق لتحقيق الانسيابية المرورية المطلوبة والقضاء علي الزحام المرورى، وخاصة أوقات الذروة وتسهيل حركة المرور على الطريق.
 
رافق نائب المحافظ خلال الجولة الميدانية، النائب يحي المشد عضو مجلس الشيوخ الدكتور فرج عبدالعاطي رئيس مركز أوسيم، ومحمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر، ونجوي السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة، ومسؤلي شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة وكهرباء جنوب القاهرة والمصرية للاتصالات.
 
بدء تطوير الطريق
بدء تطوير الطريق

طريق طراد النيل
طريق طراد النيل

نائب محافظ الجيزة يتفقد طريق طراد النيل
نائب محافظ الجيزة يتفقد طريق طراد النيل

 


اخبار الجيزة

الجيزة

طريق طراد النيل

تطوير الطرق



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