"مياه سوهاج" تنظم حملة توعية لرواد مراكز الشباب والرياضة بقرى حياة كريمة

سوهاج - عمرو خلف

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إن الشركة نظمت بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة عدد من اللقاءات التوعوية لرواد مراكز الشباب والرياضة بمراكز المراغة وطما وطهطا وذلك بهدف تنمية وعى الشباب وتكوين ثقافة واسعة لديهم عن قضايا المياه وتوعيتهم بحجم الاستثمارات التى تضخها الدولة لتنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة.

أضاف رئيس شركة مياه سوهاج، أنه تم تعريف المشاركين بمشروعات المبادرة لتطوير الريف المصرى والتى يتم تنفيذها فى 181 قرية بسبعة مراكز بمحافظة سوهاج.

واوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف إنه تم تعريف رواد مراكز الشباب بالسلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب وترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى والتعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة وفى نهاية اللقاءات يتم دعوة الشباب لنشر رسائل التوعية المائية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.



لقاءات توعوية لرواد مراكز الشباب بمركزى طما وطهطا (1)

جانب من لقاءات التوعية



لقاءات توعوية لرواد مراكز الشباب بمركزى طما وطهطا (3)

مركز شباب شندويل



لقاءات توعوية لرواد مراكز الشباب بمركزى طما وطهطا (5)

جانب من لقاءات التوعية