مياه سوهاج تعلن نتيجة اختبارات المتقدمين لمسابقات التوظيف

سوهاج عمرو خلف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج نتيجة الاختبارات التحريرية للمتقدمين لمسابقة التوظيف رقم 2 لعام 2020 ورقم 1 لعام 2022 بكلية التجارة بجامعة سوهاج.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أن الاختبارات أجريت بكلية التجارة بجامعة سوهاج فى الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الماضى، وأنه تم إعداد الاختبارات وتصحيحها بواسطة اساتذة متخصصين لضمان شفافية الاختبارات ونزاهتها.

وأشار اللواء مصطفى كامل، مستشار الشركة لشئون الموارد البشرية إلى أنه يمكن التعرف على النتيجة من خلال الدخول على موقع الشركة الإلكترونى والبحث بالرقم القومى لوظائف محاسب وأخصائى موارد بشرية وكاتب ومدخل بيانات وأمين خزينة وسائق وسائق معدات ثقيلة وعامل تشغيل وصيانة وحرفى ومراقب أمن.

وأشارت المحاسبة سمية عساف رئيس قطاع الموارد البشرية أنه تم فتح باب التظلمات للراسبين بكلية التجارة فى الفترة من 21 حتى 29 سبتمبر الجارى، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك بجامعة سوهاج، وأنه جارى إعلان نتائج الاختبارات التحريرية للوظائف التى أجريت بكلية العلوم والهندسة فور انتهاء الجامعة من أعمال التصحيح.