مياه الجيزة: اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة لمحطتى صرف ناهيا وخوفو

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، حصول محطتى رفع وشبكة صرف صحى ناهيا بكرداسة وخوفو بالهرم على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، وذلك بعد اجتياز الاختبارات فى أقسام: التشغيل والصيانة والسلامة والصحة المهنية والموارد البشرية والمعمل.

وأوضح منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن محطة رفع صرف صحى ناهيا تعمل بطاقة فعلية 5920 م3/ يوم، ومساحة المحطة 1825 م2، وتخدم سكان قرية ناهيا بمركز كرداسة.

وأشار إلى أن محطة رفع صرف صحى خوفو تعمل بطاقة فعلية 70 ألف م3/يوم، ومساحة المحطة 7 آلاف م2، وتخدم شبكات بطول 40 ألف متر بمناطق: نزلة السيسى، والهرم، ونزلة البطران، ونزلة السمان.

وأكد على أن الشركة مستمرة فى تأهيل محطات رفع صرف صحى وشبكات (الخلايفة، ونكلا، والأمل، ومحطة معالجة أم دينار)؛ للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة؛ بهدف استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا فى إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.