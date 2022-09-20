موسكو: التصويت فى دونباس على الانضمام لروسيا سيخلق تغيرات جيوسياسية بالعالم

أ.ش.أ

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف "إن التصويت في دونباس على الانضمام لروسيا سيغير مسار تطور روسيا لعقود، وسيخلق تغيرات جيوسياسية في العالم لا رجعة فيها".

وأضاف ميدفيديف في تصريح اليوم الثلاثاء، أن "إجراء التصويت في دونستيك و لوجانسك لا يهدف لحماية دونباس فحسب؛ بل لاستعادة العدالة التاريخية أيضا"، مشيرا إلى أنه بعد انتهاء عمليات التصويت في دونباس وإدخال التعديلات في الدستور لن يستطيع أي قائد مستقبلي لروسيا إلغاء تلك القرارات.

ومن ناحية أخرى، أعرب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي عن أمله في أن يعود الاتحاد الروسي للالتزام بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي لعام 1945.

وقال دراجي، في كلمة له بمناسبة حصوله على جائزة (رجل الدولة لعام 2022) العالمية المقدمة من المجلس الأطلسي، "يصادف هذا الأسبوع الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.. آمل أن تقرر روسيا العودة إلى نفس القواعد الموقعة في عام 1945"، معربا عن تفاؤله بشأن المستقبل.

وأضاف "الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع، إلى جانب الحلفاء، صامدون ومتوحدون في دعم أوكرانيا"، مشددا على أن أوكرانيا وحدها هي التي يمكنها أن تقرر أي سلام يمكن قبوله، وأنه يجب بذل كافة الجهود لدعم اتفاق عندما يكون ذلك ممكنا.

ومن جهتها، قالت وزيرة الثقافة البريطانية ميشيل دونيلان "إن المملكة المتحدة ستضاعف مساعدتها إلى أوكرانيا"، وذلك في تصريح

أدلت به لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

وكانت تقاير صحفية قد أفادت، في وقت سابق، بأن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس ستبلغ زعماء العالم في كلمتها أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة عزم المملكة المتحدة إنفاق ما لا يقل عن 3ر2 مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل 63ر2 مليار دولار تقريبا على المساعدات العسكرية لأوكرانيا في عام 2023.

وميدانيا.. نشرت وزارة الدفاع الروسية، وفقا لـ(روسيا اليوم)، لقطات تظهر تدمير رتل عسكري أوكراني براجمات صواريخ أورجان في منطقة إجراء العملية العسكرية الخاصة.

كما أعلنت سلطات لوجانسك مقتل 7 مدنيين، بينهم 3 أطفال، إثر تعرض بلدة أكرسنالتشنسكيا لقصف مدفعي أوكرانيا، مشيرة إلى أن القصف أسفر أيضا عن تدمير منزلين في البلدة.

وفي المقابل، أعلن نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني كيريلو تيموشينكو مقتل سبعة أشخاص وإصابة 15 آخرين جراء غارات جوية شنتها القوات الروسية على بلاده خلال الـ24 ساعة الماضية.