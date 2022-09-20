مندوب مبيعات يكشف حيلته لإبعاد الشبهة عن نفسه بعد الاستيلاء على عهدته من الجبن

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مندوب مبيعات تم القبض عليه، لاتهامه بالاستيلاء على كمية من الجبن التي يتولى توزيعها وبيعها لصالح الشركة التي يعمل بها، وادعاء سرقتها على يد مجهول من سيارته بحدائق أكتوبر، أنه استولى على كمية من البضاعة على فترات متتالية، ووصلت قيمة البضاعة المستولى عليها إلى 50 ألف جنيه.

أضاف أنه وضع سيناريوا حتى لا يتم اكتشاف أمره والقبض عليه، فركن سيارته أمام العقار الذي تقيم به خالته بمدينة 6 أكتوبر، وأبلغ رجال المباحث بتعرضه للسرقة، وذكر أنه فوجئ بكسر القفل الخاص بالسيارة الصندوق الخاصة بالشركة، وسرقة محتوياتها.

بدأ رجال المباحث في تكثيف التحريات، وفحص كاميرات المراقبة، المحيطة بمكان ركن السيارة، وتبين عدم صحة الواقعة، وبمواجهة مندوب المبيعات وتضييق الخناق عليه، اعترف باستيلائه على بضاعة الشركة التي يتولى توزيعها على المحلات التجارية، وأرشد عن مبلغ 20 ألف جنيه من قيمة بيع الجبنة.

باستدعاء مسئولي الشركة، وجهوا اتهاما لمندوب المبيعات بتبديد عهدته، وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تقدم مندوب مبيعات بإحدى الشركات، ببلاغ لمديرية أمن الجيزة، قال فيه إنه ركن سيارته أمام عقار بحدائق أكتوبر، واكتشف عقب ذلك أن مجهول سرق كمية من الجبنة التي يتولى توزيعها لصالح الشركة.

بإجراء التحريات، تبين لرجال المباحث أن مقدم البلاغ استولى على الجبنة التي يتولى توزيعها، وباعها وادعى سرقة مجهول لها خشية القبض عليه، أو إعادة النقود للشركة.

بمواجهة مندوب المبيعات اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن جزء من المبلغ المالي الخاص ببيع الجبنة، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.