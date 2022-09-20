اليوم السابع
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الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 10:27 م
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مقتل وإصابة 11 شخصا في قصف روسي على منطقة خاركيف

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 09:35 م
مقتل وإصابة 11 شخصا في قصف روسي على منطقة خاركيف قصف
أ ش أ

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لقي مدنيان مصرعهما وأصيب تسعة آخرون نتيجة القصف الروسي على منطقة كوبيانسك بمنطقة خاركيف.

وقال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف، أوليه سينيهوبوف، في بيان -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الثلاثاء- إن "نتيجة قصف قرية هروشيفكا في منطقة كوبيانسك، قتل شخصان وأصيب تسعة مدنيين، بينهم أربعة أطفال".

وأضاف سينيهوبوف أن الجرحى المدنيين تم نقلهم إلى المستشفى.. ويقيم الأطباء حالتهم على أنها متوسطة الخطورة.

يذكر أنه في منطقة خاركيف خلال اليوم الماضي، أصيب ثلاثة أشخاص في قصف روسي، وأصيب شخصان آخران في انفجار لغم أرضي.

 


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