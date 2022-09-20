معسكرات بمشاركة 200 شاب وفتاة بكفر الشيخ تحت شعار "المستقبل الأخضر"

كفر الشيخ محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فعاليات المعسكر التدريبى الأول لتدريب الشباب بمركزى شباب مدينة دسوق وبيلا، ضمن مبادرة تحدى الشباب النسخة الثالثة تحت عنوان "المستقبل الأخضر"، وذلك بالتعاون مع منظمة اليونيسف وبمشاركة 100 شاب وفتاة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب بكفرالشيخ، أن هذه المبادرة تأتى فى إطار الجهود التى تقوم بها الدولة لتدريب وتأهيل الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، بتوجيهات منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، وجيهان رشوان، مدير إدارة التدريب المشروعات.

وأكد أن معسكرات تحدي الشباب في نسخته الثالثة "المستقبل الاخضر" يستهدف المرحلة العمرية من (١٦-٢٤) سنة لتجمع العقول الشابة المشرقة لمواجهة بعض أكبر التحديات التي تواجه جيلهم بهدف إلهام الشباب بأفكار مبتكرة.

وأشار وكيل وزارة الشباب، إلى أن تلك المعسكرات تأتى تزامنا مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول العالمية في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ والتي تستضيفها مصر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، والتى تسعى الدولة جاهدة بجميع مؤسساتها إلى تحسين المناخ المصري والاعتماد على الطاقة النظيفة.

الجدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، قد أعدت خطة تدريبية لتنفيذ 4 معسكرات تدريبية، بإشراف عبدالمنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، بمراكز شباب مدينة دسوق، ومدينة بيلا، ومدينة كفر الشيخ، وقاعة إعداد القادة بالمديرية، خلال الفترة من 19 حتى 22 سبتمبر الجاري، بمشاركة 200 شاب وفتاة.