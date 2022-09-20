مصر للطيران الناقل الرسمى لفريق NL للكراسى المتحركة لكرة اليد

كتب أحمد مصطفى

قالت مصر للطيران فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه بمناسبة استضافة مصر بطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد، فإن الشركة الوطنية مصرللطيران، قامت بدور الناقل الرسمى لفريق NL للكراسي المتحركة لكرة اليد والقادم من أمستردام، على رحلة مصر للطيران رقم MS758، أمس الإثنين .

ويشارك الفريق فى بطولة العالم للكراسي المتحركة لكرة اليد فى نسختها الأولى، والمقامة حالياً على أرض مصر المحروسة وتستمر البطولة حتى 26 من شهر سبتمبر الحالى

وقد قامت مصر للطيران بإنهاء جميع إجراءات سفر بعثة الفريق من العاصمة الهولندية أمستردام وكذلك قامت باستقبالهم وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة بمطار القاهرة الدولي.