اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر انقلاب سيارة بمنشأة القناطر

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 04:01 م
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين إثر انقلاب سيارة بمنشأة القناطر حادث مرورى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين في حادث انقلاب سيارة بمركز منشأة القناطر، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بالقرب من كوبري نجيب وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين وقوع حادث وتهشم سيارة ملاكي اتجاه الصليبة بسبب انقلابها، مما أسفر عن مصرع شخص يدعى "طارق.ع" وإصابة 2 من مرافقيه بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم تجنيب آثار الحادث نهر الطريق.


حادث مرورى

اخبار الحوادث

إدارة المرور

منشاة القناطر

امن الجيزة



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