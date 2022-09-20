مصرع شاب أصاب نفسه بطلق خرطوش بالخطأ خلال احتفاله فى حفل زفاف بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

لقى شاب يبلغ من العمر 19 سنة مصرعه بطلق خرطوش فى الرقبة بالخطأ، وذلك خلال احتفاله بإطلاق أعيرة نارية بإحدى حفلات الزفاف بمنطقة الحبيل فى مدينة البياضية بمحافظة الأقصر، وتم على الفور نقل جثمان الشاب المتوفى لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لفحصها من الطب الشرعى لحين التصريح بالدفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بإستقبال مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، جثمان شاب يدعى "عبد الرحمن.م" ويبلغ من العمر 19 سنة مقيم بقرية الحبيل شرق الأقصر، حيث وصل للمستشفى جثة هامدة وهو مصاب بطلق خرطوش فى الرقبة، وأكدت أسرته أنه كان يحتفل فى إحدى حفلات الزفاف بالقرية بإطلاق الخرطوش ولكن خرجت طلقة بالخطأ استقرت فى رقبته ولقى مصرعه فى الحال، وتم وضعه داخل مشرحة المستشفى لحين فحصها من قبل رجال الطب الشرعى وإعداد التقرير الطبى اللازم والتصريح بالدفن، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وكان قد كشف الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن نجاح أطباء المستشفى فى إنقاذ حياة شخصين تعرضا لكسور بعظام الوجه والجمجمة بعد تعرضهما لحادث سير، وذلك إستمرارًا لسلسلة نجاحات الفرق الطبية فى المستشفيات التابعة للهيئة فى محافظة الأقصر.

وأضاف الدكتور خلف عمر، فى بيان صحفى، أنه نجح الفريق الطبى فى إجراء التدخل الجراحى وإنقاذ حياة المريضين وإعادة بناء عجاج العين بواسطة شبكة تيتانيوم، وتم تحسن الحالة الصحية لهم وخروجهم من المستشفى للمتابعة بعيادة جراحة الوجه والفكين بمستشفى الكرنك الدولى بالأقصر.