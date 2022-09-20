مصرع سيدة خنقا إثر جذب سير ماكينة تبييض الأرز لخمارها بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة خنقا، اليوم، الثلاثاء، بمدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، أثناء محاولتها تبيض كمية من الأرز الشعير، بعد أن جذب سير الماكينة "خمارها" الملتف حول عنقها مما أدى لاختناقها ووفاتها فى الحال.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفي اولاد صقر المركزى، بوصول " منى ع أ ال " 38 عاما مقيمة أولاد صقر، جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

بالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليها تعرضت لجذب سير جرار بياض الأرز "خمارها" أثناء قيامها بتبيض كمية من الأرز، وتوفيت فى الحال، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أولاد صقر، وتبين عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وجارى تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.