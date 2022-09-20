مستشفى المحلة العام يستقبل 4 أشخاص مصابين بادعاء تسمم بعد تناولهم جاتوه فاسد

الغربية مصطفى عادل

استقبل مستشفى المحلة العام بمحافظة الغربية 4 أشخاص مصابين بإدعاء تسمم بعد تناولهم جاتوه فاسد، وتم إدخالهم قسم الاستقبال والطوارئ لعمل الإسعافات اللازمة وتقديم الرعاية الصحية لهم.

تلقت غرفة عمليات الإسعاف بلاغا من أحد المواطنين بإصابة 4 أشخاص بحالة إعياء شديد ومغص بعد تناولهم جاتوه فاسد.

على الفور انتقلت 3 سيارات إسعاف لمكان البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بالمحلة لتلقى الرعاية اللازمة وعمل الإسعافات الأولية السريعة للحالات.

واستقبل المستشفى كلا من خلود محمد الحسينى، إسراء محمد الحسيني، سعد حسن أبو إيد، رهف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإخطار الأجهزة الأمنية.