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مستشار الأمن القومى الأمريكى: بايدن لا يخطط لاقتراح استبعاد روسيا من مجلس الأمن

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 08:42 م
مستشار الأمن القومى الأمريكى: بايدن لا يخطط لاقتراح استبعاد روسيا من مجلس الأمن سوليفان
كتب أحمد عرفة

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أكد مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث عن إصلاح مجلس الأمن الدولي خلال رحلة إلى نيويورك، لكنه لن يقدم مقترحات لاستبعاد روسيا منه، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مستشار الأمن القومي: أتوقع أن يتحدث الرئيس جو بايدن في نيويورك بشكل موضوعي عن إصلاح مجلس الأمن الدولي، علنا ​​أو سرا مع الأمين العام وآخرين.

وردا على سؤال إذا كان جو بايدن سيعرض حرمان روسيا من مقعدها كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أجاب مستشار الأمن القومي بالنفي قائلا: هذا ليس ما سيتحدث عنه غدا.

 


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