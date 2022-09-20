مدير شباب القليوبية يشهد حفل تدشين دورى أكاديميات كرة القدم فى نسخته الثالثة

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، تدشين دورى أكاديميات القليوبية فى كرة القدم النسخة الثالثة، بحضور الدكتور وليد فرماوى وكيل المديرية لشئون الرياضة، الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية لشئون الشباب، الكابتن مشير حنفى لاعب النادى الأهلى السابق، والكابتن أحمد حلمى رئيس لجنة الحكام بالقليوبية، الدكتور وحيد خلوى رئيس منطقة القليوبية لكرة القدم، الكابتن محمد طه نائب رئيس منطقة القليوبية لكرة القدم، وعدد من الإعلاميين والصحفيين والتى أقيمت فى الصالة المغطاة بنادى city club.

بدأ الحفل الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية من خلال الإدارة الرياضة، بطابور عرض للأكاديميات المشاركة والتي تمثل أكاديميات الكرة بالإدارات الفرعية الثمانية على مستوى المحافظة، والسلام الوطنى، وعرض فيلم تقديمى حول الدورى إلى جانب مجموعة من العروض الفنية والرياضية، ومباراة استعراضية فى كرة القدم.

أكد الصبروط، فى كلمته أن الدورى يأتي فى إطار تنشيط فاعليات الرياضة داخل المجتمع، وفقا لسياسة تفعيل الأنشطة والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

جاء دورى أكاديميات القليوبية على ثلاث مراحل، والتي تبدا المرحلة الأولى على مستوى الإدارات الفرعية باشتراك 223 فريقا على مستوى المحافظة لجميع المراحل السنية إلى المرحلة الثانية، والأدوار التمهيدية على مستوى المحافظة يشارك بها الاول والثاني في كل مجموعة بكل إدارة فرعية لكل مرحلة سنية على حدة إلى الدور قبل النهائي، الذي تقام مبارياته بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية لتحديد الفائز بالدوري في كل مرحلة.

ويهدف الدورى إلى اكتشاف المواهب ورعايتها وتنميتها وتشجيعهم على التنافس، واستثمار طاقات البراعم وشغل أوقات فراغهم، وانتقاء أفضل العناصر وتسويقها للأندية، وتحفيز الرياضيين الصغار على الفوز والتسابق واللعب الجماعي من أجل تحقيق مستوى أفضل.

والجدير بالذكر أن الدورى يتكون من ثلاث مراحل من الفئة العمرية مواليد 2007 _ 2008، ومواليد 2009 _ 2010 ، ومواليد 2011_ 2012 ، حيث يتم توزيع الجوائز على الفرق الفائزة، بحصول الفريق الفائز بالمركز الاول لكل مرحلة يحصل على ميداليات ذهبية، شهادات تقدير، كأس البطولة، والفريق الفائز بالمركز الثانى لكل مرحلة يحصل على ميداليات فضية، شهادات تقدير، والفريق الفائز بالمركز الثالث لكل مرحلة يحصل على ميداليات برنزية ، شهادات تقدير.