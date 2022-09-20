مدير شباب القليوبية يستقبل لاعبى نادى بنها قبل سفرهم لتمثيل منتخب مصر ببطولة العالم بالبرتغال

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل، اليوم، الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، لاعبي نادى بنها المنضمين لمنتخب مصر "ليزر رن"، جري ورماية، التابعة للاتحاد المصري للخماسي الحديث قبل سفرهم للمشاركة فى بطولة العالم المقرر انعقادها فى البرتغال خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 26 سبتمبر الجاري.

وخلال استقبالهم، أكد الصبروط، أن وزارة الشباب والرياضة وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تولى اهتماما كبيرا بكافة الرياضات وتسعى الوزارة دائما لدعم كافة اللاعبين للمشاركة فى بطولات العالم وتمثيل مصر والوصول لمنصات التتويج فى كافة المحافل الدولية.

ويضم منتخب مصر لليزر رن 44 لاعب من بينهم 4 لاعبين من نادى بنها الرياضى، وهم إبراهيم سامح حمدى مواليد 2006، ومحمد أبو سريع عبد السلام مواليد 2007، وحمدى سامح حمدى مواليد 2005، ولي لي محمد عبد الهادى مواليد 2011، حيث وجه الصبروط خلال لقائه باللاعبين ضرورة بذل قصارى جهدهم متمنيا لهم النجاح والتوفيق.

جدير بالذكر أن لاعبي نادى بنها، تم انضمامهم لمنتخب مصر بعد حصولهم على بطولة الجمهورية، وقد حضر اللقاء الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة، والدكتور محمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للشباب، والكابتن هانى جودة رئيس جهاز الخماسي الحديث بنادى بنها.