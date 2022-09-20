مدير تعليم الوادى الجديد يكرم الفائزين بمسابقة المعلم والطالب المبدع

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

كرم الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد ، اليوم الثلاثاء ، مجموعة من الفائزين بمسابقة المعلم ، والطالب المبدع في اللغة الإنجليزية” والتى جرى تنفيذها فى إطار الحرص على تنمية مهارات اللغة الإنجليزية لدى الطلاب بمختلف المراحل التعليمية.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن المسابقة جاءت بالتعاون مع مدير عام التعليم العام بالمديرية وتوجيه اللغة الإنجليزية واستهدفت معلمى اللغة الإنجليزية بجميع الادارات التعليمية، كما استهدفت مسابقة الطالب المبدع طلاب المراحل التعليمية المختلفة، المرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى السادس الابتدائي، طلاب المرحلة الإعدادية، طلاب المرحلة الثانوية وطلاب التربية الخاصة بجميع الادارات التعليمية .

وفي سياق متصل كرم مدير التعليم بالمحافظة المتميزين بمدرسة الخارجة الثانوية بنين التابعة لإدارة الخارجة التعليمية ،لظهور المدرسة بالمظهر اللائق والمشرف بنتائج شهادة الثانوية العامة العام الدراسى 2021_2022م حيث شمل التكريم مدير إدارة المدرسة ومسئولى شئون العاملين ،الحكومة الإلكترونية، شئون الطلبة .

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة الشكر والتقدير لجميع المكرمين لحسن الآداء والتميز فى العمل للوصول بطلاب المدرسة لتلك النتائج الإيجابية والمشرفة ، موجها لهم بمواصلة العطاء لإنجاح العمل ولخدمة ابنائنا الطلاب وتقديم كافة سبل الدعم لهم ، ومثمنا مجهودات إدارة المدرسة فى التعاون والعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بالعمل والنهوض به.