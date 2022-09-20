مدرسة السويدى للتكنولوجيا التطبيقية تعلن نتيجة القبول للطلاب الجدد

أعلنت مدرسة السويدى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات نتيجة اختبارات القبول، موضحة أنه تم اعتماد نتيجة اختبارات القبول بمدرسة السويدى الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، وجار التواصل مع جميع الطلاب الذين اجتازوا اختبارات القبول من خلال فريق العمل بالمدرسة.

وطالبت المدرسة الطلاب المقبولين بالحضور من اليوم حتى الخميس المقبل لتقديم الملف، مشددة على أنه فى حاله التخلف سيعتبر تنازلًا عن فرصة القبول بالمدرسة وسيتم اختيار بديل.

وحددت المدرسة الأوراق المطلوبة:

- أصل شهادة الإعدادية (بيان درجات من المدرسة) مختومة ختم النسر + صورتين.

- أصل بيان نجاح (من الإدارة التعليمية) مختومة ختم النسر + صورتين.

- أصل شهادة الميلاد الرقم القومى وصورتين

- عدد 5 صور للطالب 4×6 خلفية بيضاء مدون بأسفلها اسم الطالب.

- صورة بطاقة الأب + صورة بطاقة الأم

(فى حال الإنفصال يشترط تقديم أوراق الولاية التعليمية)

- تقرير طبى يفيد توقيع الكشف الطبى على الطالب (باطنى/نظر/تحليل مخدرات)

- طابع دعم المشروعات فئه 10 جنيهات + طابع تنمية فئة 2 جنيه + 2 طابع نقابة مهن تعليمية فئة 1 جنيه وحافظة بلاستيك، يشترط حضور الأب أو الأم مع الطالب وقت التقديم.