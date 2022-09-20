اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يتفقد رافد الطريق الدولى ويوجه برفع الإشغالات ببلطيم.. صور

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 11:59 ص
محافظ كفر الشيخ يتفقد رافد الطريق الدولى ويوجه برفع الإشغالات ببلطيم.. صور جانب من الجولة
كفر الشيخ- محمد سلمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، رافد الطريق الدولي " كفر الشيخ بلطيم"، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف، ورفع كفاءة الطريق، واستمرار أعمال النظافة به.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، عددا من شوارع بلطيم، موجها بالاهتمام بنظافة الشوارع، ورفع المخلفات، وإزالة الاشغالات، ووجه محافظ كفر الشيخ، بزراعة الاشجار، معلنا بإنشاء حديقة مركزية مجانية، لتكون متنفسا لأهالي بلطيم.

كما تفقد عدداً من شوارع برج البرلس، وتابع أعمال الرصف التي يشهدها عدد من شوارع المدينة، حيث تم الانتهاء من رصف شارع وميدان مركز الشباب حتى شارع المعهد الديني وشارع مخبز الوحدة المحلية وشارع بتقسيم 17 وجارى العمل بطريق النصب التذكاري وحتى مسجد السلام، جاء ذلك بحضور اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، ووائل فرج، رئيس مدينة البرلس.

 

رصف الشوارع بالبرلس
رصف الشوارع بالبرلس

 

رصف الطرق بالبرلس
رصف الطرق بالبرلس

 

متابعة أعمال الرصف
متابعة أعمال الرصف

 

محافظ كفر الشيخ يوجه بالاهتمام بالنظافة
محافظ كفر الشيخ يوجه بالاهتمام بالنظافة

 

استمرار أعمال الرصف
استمرار أعمال الرصف

 

جاب من جولة محافظ كفر الشيخ
جاب من جولة محافظ كفر الشيخ

 

جانب من أعمال الرصف
جانب من أعمال الرصف

 

جانمب من تفقد شوارع بلطيم
جانمب من تفقد شوارع بلطيم

 

 

 


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